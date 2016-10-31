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Сезонні ярмарки відбудуться 1-6 листопада у Києві

Сезонні ярмарки відбудуться 1-6 листопада у Києві

Київ • УНН

 • 5029 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. З 1 по 6 листопада у Києві пройдуть сезонні ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Так, 1 листопада, у вівторок, ярмарки відбудуться:

у Голосіївському районі – на просп. Науки, 88, вул. Володимирській, 80-86;
у Дарницькому районі – на перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, на вул. Зарічній, 44-45-Т;
у Деснянському районі – на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А;
у Дніпровському районі – на вул. І. Микитенка, 21-27;
у Подільському районі – на вул. Світлицького, 31-35;
у Святошинському районі – на вул. Г. Юри, 5;
у Шевченківському районі – на вул. Багговутівській, 1.

2 листопада, у середу, ярмарки відбудуться:

у Голосіївському районі – на Стратегічному шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), на вул. Деміївській, 45-47;
у Дарницькому районі – на перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, на вул. Зарічній, 44-45-Т;
у Деснянському районі – на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А;
у Дніпровському районі – на просп. Возз’єднання, 2-20;
у Подільському районі – на вул. Світлицького, 31-35, на просп. Правди, 5-11;
у Святошинському районі – на вул. Підлісній, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та бульв. Р. Роллана);
у Шевченківському районі – на вул. Трудовій, 7-А, на перетині вулиць О. Теліги та Мельникова.

Також ярмарки відбудуться 3 листопада:

у Голосіївському районі – на вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівській, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
у Дарницькому районі – на перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, на вул. Зарічній, 44-45-Т;
у Деснянському районі – на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А;
у Дніпровському районі – на бульв. Перова, 10, на вул. Березняківській, 21;
в Оболонському районі – на вул. Північній, 48-54;
у Подільському районі – на вул. Світлицького, 31-35, вул. Оболонській, 23-35;
у Святошинському районі – в межах просп. Леся Курбаса, 1-А та вул. Академіка Корольова, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
у Солом’янському районі – на бульв. Івана Лепсе, 8;
у Шевченківському районі – на вул. Багговутівській, 1.

4 листопада, у п’ятницю, ярмарки відбудуться:

у Голосіївському районі – на просп. Голосіївському,116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
у Дарницькому районі – на перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, на вул. Зарічній, 44-45-Т;
у Деснянському районі – на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А;
у Дніпровському районі – на вул. Алма-Атинській, 64, вул. Гродненській, 1/35-17-А;
в Оболонському районі – на вул. Ф. Максименка, 14-18;
у Печерському районі – на Печерському узвозі, 2/12;
у Подільському районі – на вул. Світлицького, 31-35;
у Святошинському районі – на вул. Підлісній, 8, вул. Сільській, 16;
у Солом’янському районі – на вул. Керченській (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна), вул. П. Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської);
у Шевченківському районі – на перетині вулиць Щусєва та Тираспільської, на вул. Бульварно-Кудрявській, 2-4, вул. Ружинській, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянській, 16, вул. Ризькій, 1.

5 листопада, у суботу, ярмарки відбудуться:

у Дарницькому районі – на перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, на вул. Зарічній, 44-45-Т;
у Деснянському районі – на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А;
у Подільському районі – на вул. Світлицького, 31-35.

Завершення сезонних ярмарків відбудеться 6 листопада:

у Дарницькому районі – на перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, на вул. Зарічній, 44-45-Т;
у Деснянському районі – на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А;
у Подільському районі – на вул. Світлицького, 31-35.

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