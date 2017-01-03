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Сезонные ярмарки пройдут в Киеве 4-6 января

Сезонные ярмарки пройдут в Киеве 4-6 января

Киев • УНН

 • 12376 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Учитывая обращения жителей Киева и с целью более полного удовлетворения потребностей потребителей в сельскохозяйственной продукции, с 4 по 6 января в столице будут проведены сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, 4 января (среда) 2017 года ярмарки пройдут в:

Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы б-р Р. Роллана)

5 января (четверг) 2017 года в:

Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои), ул. Новопироговская, 25;
Дарницком районе -ул. Е. Харченко, 41-47;
Подольском районе -ул. Оболонская, 23-35;
Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

6 января (пятница) 2017 года в:

Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16.

Украинские Национальные Новости

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