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28 березня, 20:29 • 37519 перегляди

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28 березня, 18:00 • 100200 перегляди

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28 березня, 17:13 • 126074 перегляди

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28 березня, 16:27 • 132326 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

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Сезонні ярмарки пройдуть у Києві 4-6 січня

Сезонні ярмарки пройдуть у Києві 4-6 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Враховуючи звернення жителів Києва та з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції, з 4 до 6 січня в столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Так, 4 січня (середа) 2017 року ярмарки пройдуть у:

Голосіївському районі — Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
Святошинському районі — вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-р Р. Роллана);

5 січня (четвер) 2017 року у:

Голосіївському районі — вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25;
Дарницькому районі —вул. Є. Харченка, 41-47;
Подільському районі —вул. Оболонська, 23-35;
Святошинському районі — вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

6 січня (п’ятниця) 2017 року у:

Голосіївському районі — просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
Святошинському районі — вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16.

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