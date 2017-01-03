Сезонні ярмарки пройдуть у Києві 4-6 січня

Так, 4 січня (середа) 2017 року ярмарки пройдуть у:

Голосіївському районі — Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;

Святошинському районі — вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-р Р. Роллана);

5 січня (четвер) 2017 року у:

Голосіївському районі — вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25;

Дарницькому районі —вул. Є. Харченка, 41-47;

Подільському районі —вул. Оболонська, 23-35;

Святошинському районі — вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

6 січня (п’ятниця) 2017 року у:

Голосіївському районі — просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;

Святошинському районі — вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16.