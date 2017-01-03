Сезонні ярмарки пройдуть у Києві 4-6 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Враховуючи звернення жителів Києва та з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції, з 4 до 6 січня в столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, 4 січня (середа) 2017 року ярмарки пройдуть у:
Голосіївському районі — Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
Святошинському районі — вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-р Р. Роллана);
5 січня (четвер) 2017 року у:
Голосіївському районі — вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25;
Дарницькому районі —вул. Є. Харченка, 41-47;
Подільському районі —вул. Оболонська, 23-35;
Святошинському районі — вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
6 січня (п’ятниця) 2017 року у:
Голосіївському районі — просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
Святошинському районі — вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16.