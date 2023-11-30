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Сезон гриппа и коронавируса: в трех областях Украины превышен эпидемический порог

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 10:29  •  2502 просмотра

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Эпидемический порог COVID-19 и гриппа был превышен в Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях Украины, что может привести к новым ограничениям. Вакцина против COVID-19, эффективная против всех местных штаммов, доступна по всей стране.

В Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях зафиксировано превышение эпидемического порога заболеваемости COVID и гриппом. Эти регионы могут ввести  определенные ограничительные противоэпидемические меры, сообщил в эфире телемарафона главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

Детали

Игорь Кузин отметил, что Украина получила вакцины против COVID-19 и она предоставляется абсолютно всем областям. Кузин подчеркнул, что вакцина эффективна против всех штаммов коронавируса, которые сейчас регистрируются на территории Украины.

Как уже отметили, 13 штаммов COVID у нас сейчас циркулирует по территории Украины. Действительно, вакцинироваться нужно, учитывая то, что сейчас мы видим существенное ухудшение ситуации с заболеваемостью, учитывая зимний период 

- сказал Кузин.

Он добавил, что среди случаев заболеваемости - 50% госпитализаций, которые регистрируются среди детей. Кроме того, в трех областях Украины превышен эпидемический порог.

" То есть это Тернопольская, Житомирская и Черновицкая области. Там уже показатели выше, чем стандартные к этому периоду. То есть эти регионы уже могут вводить определенные ограничительные противоэпидемические меры", - отметил Кузин.

По его словам, суммарно с начала эпидемического сезона в целом уже более миллиона украинцев переболели гриппом и коронавирусом. За неделю в больницы госпитализируют в среднем от 4200 до 4300 пациентов.

"Заболеваемость COVID также растет, к сожалению, за последнюю неделю она выросла на 20%, но она определенно растет среди детей. Также регистрируют и случаи реанимации, так и летальные случаи. К примеру, именно за прошедшую неделю от коронавирусной инфекции умерло 56 человек, в том числе один ребенок", - резюмировал Кузин.

Напомним

Обновленная версия вакцины от американской компании "Pfizer" против штамма "Омикрон" коронавируса, доставлена в Украину благодаря детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) и будет распределена между всеми областями.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Сезон грипу та коронавірусу: у трьох областях України перевищено епідемічний поріг
Flu and coronavirus season: the epidemic threshold has been exceeded in three regions of Ukraine
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Сезон гриппа и коронавируса: в трех областях Украины превышен эпидемический порог

Эпидемический порог COVID-19 и гриппа был превышен в Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях Украины, что может привести к новым ограничениям. Вакцина против COVID-19, эффективная против всех местных штаммов, доступна по всей стране.

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