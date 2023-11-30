Сезон гриппа и коронавируса: в трех областях Украины превышен эпидемический порог
Киев • УНН
Эпидемический порог COVID-19 и гриппа был превышен в Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях Украины, что может привести к новым ограничениям. Вакцина против COVID-19, эффективная против всех местных штаммов, доступна по всей стране.
В Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях зафиксировано превышение эпидемического порога заболеваемости COVID и гриппом. Эти регионы могут ввести определенные ограничительные противоэпидемические меры, сообщил в эфире телемарафона главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
Детали
Игорь Кузин отметил, что Украина получила вакцины против COVID-19 и она предоставляется абсолютно всем областям. Кузин подчеркнул, что вакцина эффективна против всех штаммов коронавируса, которые сейчас регистрируются на территории Украины.
Как уже отметили, 13 штаммов COVID у нас сейчас циркулирует по территории Украины. Действительно, вакцинироваться нужно, учитывая то, что сейчас мы видим существенное ухудшение ситуации с заболеваемостью, учитывая зимний период
Он добавил, что среди случаев заболеваемости - 50% госпитализаций, которые регистрируются среди детей. Кроме того, в трех областях Украины превышен эпидемический порог.
" То есть это Тернопольская, Житомирская и Черновицкая области. Там уже показатели выше, чем стандартные к этому периоду. То есть эти регионы уже могут вводить определенные ограничительные противоэпидемические меры", - отметил Кузин.
По его словам, суммарно с начала эпидемического сезона в целом уже более миллиона украинцев переболели гриппом и коронавирусом. За неделю в больницы госпитализируют в среднем от 4200 до 4300 пациентов.
"Заболеваемость COVID также растет, к сожалению, за последнюю неделю она выросла на 20%, но она определенно растет среди детей. Также регистрируют и случаи реанимации, так и летальные случаи. К примеру, именно за прошедшую неделю от коронавирусной инфекции умерло 56 человек, в том числе один ребенок", - резюмировал Кузин.
Напомним
Обновленная версия вакцины от американской компании "Pfizer" против штамма "Омикрон" коронавируса, доставлена в Украину благодаря детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) и будет распределена между всеми областями.
Сезон гриппа и коронавируса: в трех областях Украины превышен эпидемический порог
Эпидемический порог COVID-19 и гриппа был превышен в Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях Украины, что может привести к новым ограничениям. Вакцина против COVID-19, эффективная против всех местных штаммов, доступна по всей стране.
В Киевском апелляционном суде заявили, что не покрывают коррупцию на фоне скандала со взяточничеством судей
В Киевском апелляционном суде публично заявили, что им неизвестны подробности, но они осуждают коррупцию после того, как четверо их судей были обвинены во взяточничестве. Они подчеркивают позицию абсолютной нетерпимости к коррупции
В вечерние часы в украинской энергосистеме возможен дефицит-Укрэнерго
Из-за плохой погоды 191 населенный пункт в Украине обесточен, вечером прогнозируется потенциальный дефицит электроэнергии. "Укрэнерго" просит экономить на потреблении электроэнергии, несмотря на то, что ремонтные работы продолжаются, а импортные мощности увеличились.
Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине: погибла женщина
В результате обстрела российской артиллерией села Садовое Херсонской области погибла 59-летняя женщина.
"Идите к черту": Маск остро ответил компаниям, отказавшимся от сотрудничества с соцсетью X
Илон Маск осудил бренды, бойкотирующие рекламу в социальной сети после обвинений в антисемитизм и в его адрес, утверждая, что их бойкот может потенциально "убить" сеть.
Силы обороны ликвидировали почти 500 захватчиков и 25 единиц вражеской техники на Таврическом направлении
По словам командующего Александра Тарнавского, силы обороны на Таврическом направлении за день ликвидировали почти 500 российских солдат, уничтожили 25 единиц вражеской техники и взяли в плен четырех военнослужащих.
Борьбу с черным некачественным горючим хотят закрепить законодательно: уже есть первые шаги в парламенте
Комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект, направленный на борьбу с незаконным оборотом топлива и некачественным топливом, вводящий нулевой акциз на нефть и газовый конденсат и расширяющий правила в отношении растворителей.
Из-за угрозы терактов Германия усилила охрану рождественских ярмарок
Германия усилила меры безопасности на рождественских ярмарках из-за возросшей террористической угрозы под влиянием событий на Ближнем Востоке, включая задержание двух подростков, планировавших нападение. Крупные города Франкфурт и Штутгарт, предприняли беспрецедентные меры, такие как металлические заборы и сверхпрочные столбы.
СБУ подтвердила обыски в Почаевской лавре: показала фото
Служба безопасности Украины проводит обыски в Почаевской Успенской лавре в рамках уголовного расследования относительно причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти.
Донбасс вернуть ментально сложнее, чем Крым - Зеленский
Зеленский считает, что ментально вернуть Донбасс будет сложнее, чем Крым, из-за его 10-летней линии соприкосновения и продолжающегося конфликта. Он подчеркнул сложность изменения менталитета оккупированных народов.