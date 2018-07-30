Сезон дождей в Индии уже унес сотни жизней

Согласно опубликованной национальным чрезвычайным центром при Министерстве внутренних дел Индии информации, число погибших в штате Махараштра составило 138 человек, в Керале - 125, в Западной Бенгалии - 116, в Гуджарате - 52, в Ассаме - 34.



С наступлением сезона дождей в Индии часто случаются наводнения, сходят селевые потки, происходят другие стихийные бедствия.



Напомним, из-за мощных муссонных ливней в северном штате Уттар-Прадеш (Индия) погибли не менее 49 человек.

Ежегодно в Индии в июне-октябре наступает сезон муссонных дождей. Этот период обычно сопровождается массовыми стихийными бедствиями, которые происходят в северных штатах — Бихар, Уттар-Прадеш, Западный Бенгал, Раджастан.