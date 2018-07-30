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Сезон дощів в Індії вже забрав сотні життів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. За офіційними даними, повені забрали життя 465 осіб під час сезону дощів в Індії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Згідно з опублікованою національним надзвичайним центром при Міністерстві внутрішніх справ Індії інформаціэю, число загиблих в штаті Махараштра склало 138 осіб, в Кералі - 125, в Західній Бенгалії - 116, в Гуджараті - 52, в Ассамі - 34.

З настанням сезону дощів в Індії часто трапляються повені, сходять селеві поткамі, відбуваються інші стихійні лиха.

Нагадаємо, через потужні мусонні зливи в північному штаті Уттар-Прадеш (Індія) загинуло щонайменше 49 осіб.

Щорічно в Індії в червні-жовтні настає сезон мусонних дощів. Цей період зазвичай супроводжується масовими стихійними лихами, які відбуваються в північних штатах - Біхар, Уттар-Прадеш, Західний Бенгал, Раджастан.

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