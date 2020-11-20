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Сейвы двух украинцев попали в число лучших тура Лиги чемпионов УЕФА

Сейвы двух украинцев попали в число лучших тура Лиги чемпионов УЕФА

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. УЕФА опубликовал четверку лучших сейвов по итогам 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН со ссылкой на Twitter УЕФА.

Авторы видеонарезки предложили выбрать лучший сейв среди четырех моментов в двух из которых представлены украинские голкиперы.

Оба вратаря из Украины — Руслан Нещерет (“Динамо”) и Анатолий Трубин (“Шахтер”), спасали свои команды после ударов со штрафных. “Динамовец” в матче с “Барселоной” на “Камп Ноу” отразил удар в “девятку” Лионеля Месси, а дончанин на столичном “Олимпийском” в игре против “Интера” справился с опасным ударом Лукаку.

Стоит также отметить, что в подборку вошло спасение ворот от вратаря “Барселоны” Марка-Андре тер Штегена после удара головой “динамовца” Виталия Буяльского, а также сейв Давида Де Хеа (“Манчестер Юнайтед”) в баталии с “ПСЖ”.

Добавим, следующий тур Лиги чемпионов пройдет 24 и 25 ноября.

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Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

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