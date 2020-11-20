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Сейви двох українців потрапили до числа найкращих туру Ліги чемпіонів УЄФА

Сейви двох українців потрапили до числа найкращих туру Ліги чемпіонів УЄФА

Київ • УНН

 • 12903 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. УЄФА опублікував четвірку найкращих сейвів за підсумками 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНН з посиланням на Twitter УЄФА.

Автори відеонарізки запропонували обрати найкращий сейв з-поміж чотирьох моментів в двох з яких представлені українські голкіпери.

Обидва воротарі з України — Руслан Нещерет (“Динамо”) і Анатолій Трубін (“Шахтар”), рятували свої команди після ударів зі штрафних. “Динамівець” в матчі з “Барселоною” на “Камп Ноу” відбив удар у “дев’ятку” Ліонеля Мессі, а донеччанин на столичному “Олімпійському” в грі проти “Інтера” впорався з небезпечним ударом Ромелу Лукаку.

Варто також відзначити, що в добірку увійшов порятунок воріт від воротаря “Барселони” Марка-Андре тер Штегена після удару головою “динамівця” Віталія Буяльського, а також сейв Давида Де Хеа (“Манчестер Юнайтед”) у баталії з “ПСЖ”.

Додамо, наступний тур Ліги чемпіонів пройде 24 і 25 листопада.

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Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

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