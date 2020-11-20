Сейви двох українців потрапили до числа найкращих туру Ліги чемпіонів УЄФА

Автори відеонарізки запропонували обрати найкращий сейв з-поміж чотирьох моментів в двох з яких представлені українські голкіпери.

Обидва воротарі з України — Руслан Нещерет (“Динамо”) і Анатолій Трубін (“Шахтар”), рятували свої команди після ударів зі штрафних. “Динамівець” в матчі з “Барселоною” на “Камп Ноу” відбив удар у “дев’ятку” Ліонеля Мессі, а донеччанин на столичному “Олімпійському” в грі проти “Інтера” впорався з небезпечним ударом Ромелу Лукаку.

Варто також відзначити, що в добірку увійшов порятунок воріт від воротаря “Барселони” Марка-Андре тер Штегена після удару головою “динамівця” Віталія Буяльського, а також сейв Давида Де Хеа (“Манчестер Юнайтед”) у баталії з “ПСЖ”.

Додамо, наступний тур Ліги чемпіонів пройде 24 і 25 листопада.