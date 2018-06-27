Сейм Польши взялся за изменение противоречивого закона об ИНП

КИЕВ. 27 июня. УНН. Сейм Польши начал первое чтение проекта проправок в закон об изменениях в закон об Институте национальной памяти страны, в котором предусматривается отмена пункта об уголовной ответственности за приписывание полякам нацистских преступлений Третьего рейха. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Polskie Radio.