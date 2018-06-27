Сейм Польщі взявся за зміну суперечливого закону про ІНП

З пропозицією спікеру сейму доповнити порядок денний палати парламенту проектом поправок до закону про Інститут національної пам'яті країни звернувся прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький вранці в середу.

Урядовий проект поправок до закону про Інститут національної пам'яті і закон про відповідальність колективних організацій за дії, заборонені під страхом покарання, розглядається в терміновому порядку.

Проект передбачає скасування, серед іншого, ст. 55a в поправках до закону про ІНП, прийнятих сеймом в січні. Це положення передбачає, що будь-хто, хто публічно і всупереч фактам приписує польської нації і польській державі відповідальність за злочини, вчинені Третім рейхом, або інші злочини проти людяності, миру і військові злочини, буде піддаватися штрафу або позбавленню волі на строк до трьох років.

Проект, який був представлений сейму в середу, також скасовує ст. 55b закону про ІНП, в якій йдеться, що кримінальна відповідальність повинна застосовуватися до польського громадянина чи іноземця "незалежно від правил, що діють в місці здійснення акту".

У поясненні до проекту поправок підкреслено, що "більш ефективним способом захисту репутації Республіки Польща та польської нації, з урахуванням мети закону, буде використання інструментів громадянського права".

Ці інструменти допускають можливість подавати цивільні позови, наприклад, за висловлювання "польські табори смерті", наприклад, неурядовим організаціями та Інституту національної пам'яті.

У пояснювальній записці також підкреслено, що рішення про внесення змін до закону про ІНП включає аналіз позицій президента Польщі Анджея Дуди, уповноваженого з прав людини та генерального прокурора у аналізі в польському конституційному суді, який вивчає, чи не суперечить конституції країни новий закон.

У червні очільниця конституційного суду Польщі Юлія Пшиленбська заявила, що суд спробує до серпня визначити дату слухань щодо змін до закону про Інститут національної пам'яті.

Прийняті парламентом Польщі зміни в закон про ІНП, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також Україні.