Швейцарський банк приховував масштаби співпраці з нацистами - розслідування

Розслідувачі, які вивчають зв’язки банку Credit Suisse з рахунками часів нацизму, виявили нові докази, які банк не розкрив під час попередніх перевірок.

Про це пише WSJ з посиланням на лідерів Бюджетного комітету Сенату США, передає УНН.

Деталі

Швейцарія сподівалася, що у 1990-х роках остаточно вирішила питання своєї співпраці з нацистами.

Тоді два найбільші банки країни виплатили понад $1 мільярд компенсацій жертвам Голокосту. Проте нові документи з архівів Credit Suisse свідчать про приховування інформації, а розслідування виявило ще більше нацистських зв’язків, ніж було відомо раніше.

Незалежні слідчі, які вивчають Credit Suisse, нещодавно виявили архів файлів клієнтів із позначкою American blacklist ("Американський чорний список"). Це були особи та компанії, які фінансували або торгували з нацистами чи їхніми союзниками.

Досліджуючи старі реєстри та мікрофільми, які не були включені у попередні перевірки, слідчі також знайшли ознаки приховування доказів.

Приховані зв’язки

У 1990-х роках, під час хвилі суспільного обурення через відмову повернути кошти жертвам Голокосту, дві комісії вивчали роль швейцарських банків у період Другої світової війни. Але Credit Suisse тоді приховав частину важливої інформації.

Слідчі встановили, що банк знав про кілька рахунків, пов’язаних із нацистами, але не розкрив їх. Зокрема, було виявлено рахунок, який контролювали високопосадовці СС та швейцарський посередник. Цей рахунок використовувався для переміщення і зберігання награбованих активів. Омбудсмен, якого звільнили, а потім повернули

Незалежний омбудсмен

Ніл Барофскі, колишній прокурор США, очолює нове розслідування. У 2021 році його залучили до роботи після того, як Центр Симона Візенталя виявив інформацію про можливих нацистських клієнтів Credit Suisse.

Однак у 2022 році банк звільнив Барофскі, намагаючись применшити важливість його знахідок. Після придбання Credit Suisse компанією UBS у 2023 році Барофскі поновили на посаді.

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У грудні 2024 року він повідомив Сенат США, що тепер Credit Suisse і UBS повністю відкрили архіви для розслідування. Більше 50 працівників допомагають досліджувати тисячі документів.

Знахідки в архівах

Серед знайдених документів — реєстраційна картка рахунку, пов’язаного з офіцерами СС. У 1990-х роках банк стверджував, що таких даних не існує.

Тепер виявлено, що документ зберігався в архівах, але не був переданий на розгляд комісій.

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Розслідування також виявило, що у відділі банку зберігаються дані про клієнтів, включно з тими, хто перебував у "чорному списку" США через співпрацю з нацистами. Попередній пошук серед 99 відомих нацистів та їхніх спільників дав 13 збігів у документах.

Попередні розслідування

У 1990-х роках комісії під керівництвом колишнього голови Федерального резерву США Пола Волкера та історика Жана-Франсуа Берже досліджували діяльність швейцарських банків у період Другої світової війни. Тоді виявили, що банки регулярно ігнорували крадіжки єврейських активів нацистами і перешкоджали їх поверненню сім’ям.

Однак ці розслідування не охопили всі рахунки. Credit Suisse ідентифікував 14 клієнтів, пов’язаних із нацистами. UBS знайшов два рахунки — один належав колишньому президенту Рейхсбанку, інший відкрила вдова офіцера СС. Банки погодилися виплатити $1,25 млрд жертвам Голокосту і рабським працівникам.

Нові викриття

Барофскі повідомив Сенат, що команда слідчих продовжує вивчати архіви і очікує завершення роботи до початку 2026 року. Виявлено багато рахунків, які раніше не були ідентифіковані або повністю розкриті.

Сенатори Шелдон Уайтгаус і Чак Граслі, які очолюють розслідування в Конгресі, критикують Credit Suisse за багаторічне приховування доказів.

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Граслі заявив: "Credit Suisse роками ховав зв’язки з нацистами і навіть намагався приховати інформацію від Конгресу".

UBS підтвердив свою готовність сприяти розслідуванню:

"Ми зобов’язуємося зробити повний аналіз нацистських рахунків, які раніше належали Credit Suisse".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що фінансовий регулятор Швейцарії (FINMA) розширив свої юридичні повноваження після краху одного з найстаріших і найбільших швейцарських банків Credit Suisse.

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