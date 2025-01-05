Credit Suisse скрывал новые доказательства сотрудничества с нацистами - расследование

Швейцарский банк скрывал масштабы сотрудничества с нацистами

Расследователи, изучающие связи банка Credit Suisse со счетами времен нацизма, обнаружили новые доказательства, которые банк не раскрыл во время предыдущих проверок.

Об этом пишет WSJ со ссылкой на лидеров Бюджетного комитета Сената США, передает УНН.

Детали

Швейцария надеялась, что в 1990-х годах окончательно решила вопрос своего сотрудничества с нацистами.

Тогда два крупнейших банка страны выплатили более $1 миллиарда компенсаций жертвам Холокоста. Однако новые документы из архивов Credit Suisse свидетельствуют о сокрытии информации, а расследование выявило еще больше нацистских связей, чем было известно ранее.

Независимые следователи, изучающие Credit Suisse, недавно обнаружили архив файлов клиентов с пометкой American blacklist («Американский черный список»). Это были лица и компании, которые финансировали или торговали с нацистами или их союзниками.

Исследуя старые реестры и микрофильмы, которые не были включены в предыдущие проверки, следователи также нашли признаки сокрытия доказательств.

Скрытые связи

В 1990-х годах, во время волны общественного возмущения из-за отказа вернуть средства жертвам Холокоста, две комиссии изучали роль швейцарских банков в период Второй мировой войны. Но Credit Suisse тогда скрыл часть важной информации.

Следователи установили, что банк знал о нескольких счетах, связанных с нацистами, но не раскрыл их. В частности, был обнаружен счет, который контролировали высокопоставленные чиновники СС и швейцарский посредник. Этот счет использовался для перемещения и хранения награбленных активов. Омбудсмен, которого уволили, а затем вернули

Независимый омбудсмен

Нил Барофски, бывший прокурор США, возглавляет новое расследование. В 2021 году его привлекли к работе после того, как Центр Симона Визенталя обнаружил информацию о возможных нацистских клиентах Credit Suisse.

Однако в 2022 году банк уволил Барофски, пытаясь преуменьшить важность его находок. После приобретения Credit Suisse компанией UBS в 2023 году Барофски восстановили в должности.

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В декабре 2024 года он сообщил Сенату США, что теперь Credit Suisse и UBS полностью открыли архивы для расследования. Более 50 работников помогают исследовать тысячи документов.

Находки в архивах

Среди найденных документов - регистрационная карточка счета, связанного с офицерами СС. В 1990-х годах банк утверждал, что таких данных не существует.

Теперь обнаружено, что документ хранился в архивах, но не был передан на рассмотрение комиссий.

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Расследование также выявило, что в отделе банка хранятся данные о клиентах, включая тех, кто находился в «черном списке» США из-за сотрудничества с нацистами. Предварительный поиск среди 99 известных нацистов и их сообщников дал 13 совпадений в документах.

Предварительные расследования

В 1990-х годах комиссии под руководством бывшего председателя Федерального резерва США Пола Волкера и историка Жана-Франсуа Берже исследовали деятельность швейцарских банков в период Второй мировой войны. Тогда обнаружили, что банки регулярно игнорировали кражи еврейских активов нацистами и препятствовали их возвращению семьям.

Однако эти расследования не охватили все счета. Credit Suisse идентифицировал 14 клиентов, связанных с нацистами. UBS нашел два счета - один принадлежал бывшему президенту Рейхсбанка, другой открыла вдова офицера СС. Банки согласились выплатить $1,25 млрд жертвам Холокоста и рабским работникам.

Новые разоблачения

Барофски сообщил Сенату, что команда следователей продолжает изучать архивы и ожидает завершения работы к началу 2026 года. Обнаружено много счетов, которые ранее не были идентифицированы или полностью раскрыты.

Сенаторы Шелдон Уайтгаус и Чак Грасли, которые возглавляют расследование в Конгрессе, критикуют Credit Suisse за многолетнее сокрытие доказательств.

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Грасли заявил: «Credit Suisse годами скрывал связи с нацистами и даже пытался скрыть информацию от Конгресса».

UBS подтвердил свою готовность содействовать расследованию:

«Мы обязуемся сделать полный анализ нацистских счетов, которые ранее принадлежали Credit Suisse».

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что финансовый регулятор Швейцарии (FINMA) расширил свои юридические полномочия после краха одного из старейших и крупнейших швейцарских банков Credit Suisse.

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