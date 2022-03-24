Сейм Польши признал путина военным преступником

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"Сейм Республики Польша решительно осуждает акты длительного насилия, военные преступления, преступления против человечества, акты геноцида, системные нарушения прав человека и другие преступные нарушения международного права, совершенные на территории суверенной Украины вооруженными силами российской федерации вместе с союзниками по приказу военных командующих владимира путина", - отмечается в резолюции.

Детали

Сейм Польши призвал все страны, которые поддерживают территориальную целостность Украины, поддержать инициирование и проведение судебных разбирательств в Международном суде и международном уголовном суде, чтобы привлечь к ответственности путина, членов Совбеза россии и командующих вооруженными силами рф за совершение преступлений.

"Общедоступные доказательства этих преступлений доказывают признание владимира путина Сеймом Республики Польша и международным сообществом военным преступником", - говорится в постановлении.

Напомним

В США официально назвали действия россии в Украине военным преступлением.