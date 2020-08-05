СЕТАМ выставляет на аукцион четыре птичника в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" выставляет на продажу комплекс зданий в Николаевской области, который состоит из четырех птичников. Стартовая цена превышает 5 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГП "СЕТАМ".
"На электронном аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) выставлен комплекс зданий, состоящий из четырех птичников и других сооружений. Имущество находится по адресу: Николаевская область, Баштанский р., г. Баштанка, ул. Заводская. Комплекс имеет общую площадь 5342,50 кв.м", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стартовая цена лота составляет 5 000 134 грн. Аукцион будет проводиться 25 августа 2020 года.
Напомним, на электронном аукционе OpenMarket ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины выставлен жилой дом с земельным участком в городе Карловы Вары Чешской Республики.