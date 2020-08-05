СЕТАМ виставляє на аукціон чотири пташника у Миколаївській області

"На електронному аукціоні OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України) виставлено комплекс будівель, що складається з чотирьох пташників та інших споруд. Майно знаходиться за адресою: Миколаївська область, Баштанський р., м. Баштанка, вул. Заводська. Комплекс має загальну площу 5342,50 кв.м", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стартова ціна лоту складає 5 000 134 грн. Аукціон буде проводитися 25 серпня 2020 року.

Нагадаємо, на електронному аукціоні OpenMarket ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України виставлено житловий будинок із земельною ділянкою в місті Карлові Вари Чеської Республіки.