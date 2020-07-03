СЕТАМ пустить з молотка елітний маєток у Карлових Варах (виправлено)

Повідомляється, що загальна площа будівлі - 943,24 кв. м. Земельна ділянка - 715 кв. м. Рік побудови - 1752.

Будинок складається з підвального поверху, гаражу на два автомобілі, спортзалу та погребних приміщень. У ньому, як зазначається, здійснена повна реконструкція, він заповнений елітними меблями та сучасною комунікацією. Будинок є культурною спадщиною та розміщений на природоохоронній території в межах курортного міста, йдеться у характеристиці лоту.

За домовленістю з продавцем лот буде продаватися на "голландському" аукціоні. Тобто буде застосована процедура проведення торгів з пониженням ціни з можливістю зниження початкової вартості до граничного рівня, що становить 192 000 000 грн. Крок зниження становить 1% (в грошовому виразі 2 220 000 грн).

"Це вже не перші торги на OpenMarket по цьому лоту, але перші через "голландець". Думаю, такий аукціон повинен привернути увагу інвесторів", - наголосив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро.

Стартова ціна лоту - 222 000 000 грн.

Дата проведення торгів - 21 липня 2020 року.

Як повідомляв УНН, СЕТАМ продає арештований пасажирський літак АН-140-100 за 22 млн грн.