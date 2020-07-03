СЕТАМ пустит с молотка элитный особняк в Карловых Варах (исправлено)

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Киев  •  УНН

 • 13300 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. На электронном аукционе OpenMarket ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины выставлен жилой дом с земельным участком в городе Карловы Вары Чешской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГП "СЕТАМ", передает УНН.

Сообщается, что общая площадь здания - 943, 24 кк. м. Земельный участок - 715 кв. м. Год постройки - 1752.

Дом состоит из подвального этажа, гаража на два автомобиля, спортзала и погребных помещений. В нем, как отмечается, осуществлена полная реконструкция, он заполнен элитной мебелью и современной коммуникацией. Дом является культурным наследием и размещен на природоохранной территории в пределах курортного города, говорится в характеристике лота.

По договоренности с продавцом лот будет продаваться на "голландском" аукционе. То есть будет применена процедура проведения торгов с понижением цены с возможностью понижения начальной стоимости до предельного уровня, составляющего 192 000 000 грн. Шаг снижения составляет 1% (в денежном выражении 2 220 000 грн).

"Это уже не первые торги на OpenMarket по этому лоту, но первые через "голландец". Думаю, такой аукцион должен привлечь внимание инвесторов", - отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.

Стартовая цена лота - 222 000 000 грн.

Дата проведения торгов - 21 июля 2020 года.

Как сообщал УНН, СЕТАМ продает арестованный пассажирский самолет АН-140-100 за 22 млн грн.

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