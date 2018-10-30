Сестры Киченок одержали победу на старте Итогового турнира WTA в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок отпраздновали победу в стартовой баталии малого Итогового парного турнира WTA, сообщает УНН.
Во встрече против 5-ти сеяных китаянок Цзян-Ян наша пара, которая имеет 3 номер посева, потратила на выигрыш не более двух часов - 7:6 (11), 3:6, 11:9.
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Победительницы реализовали 2 из 7 брейкпойнтив, у представительниц Китая - 3 из 9-ти. Кроме того, в активе украинок 2 эйса при 6 двойных ошибках.
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Отметим, что в двух группах данного турнира в Чжухае (Китай) по три дуэта. В финал соревнований выйдут только победительницы групп.
Напомним, Свитолина принесла Украине первый в истории трофей Итогового турнира WTA.