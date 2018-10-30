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Сестри Кіченок здобули перемогу на старті Підсумкового турніру WTA в Китаї

Сестри Кіченок здобули перемогу на старті Підсумкового турніру WTA в Китаї

Київ • УНН

 • 9093 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Українські тенісистки Надія та Людмила Кіченок відсвяткували перемогу у стартовій баталії малого Підсумкового парного турніру WTA, повідомляє УНН.

У зустрічі проти 5-х сіяних китаянок Цзян-Ян наша пара, яка має 3 номер посіву, витратила на виграш трохи більше двох годин – 7:6 (11), 3:6, 11:9.

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Переможниці реалізували 2 із 7 брейкпойнтів, у представниць Китаю – 3 з 9-ти. Крім того в активі українок 2 ейси при 6 подвійних помилках.

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Зазначимо, що в двох групах даного турніру в Чжухаї (Китай) по три дуети. До фіналу змагань вийдуть лише переможниці груп.

Нагадаємо, Світоліна принесла Україні перший в історії трофей Підсумкового турніру WTA.

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