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Сестри Кіченок пробилися до фіналу турніру WTA в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Українські тенісистки Людмила Кіченок і Надія Кіченок поборються за парний титул на турнірі категорії WTA Premier з призовим фондом 799 тис. дол. – "Mubadala Silicon Valley Classic" в Сан-Хосе, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.

У півфінальному матчі українки, посіяні під третім номером, у впертій боротьбі обіграли других сіяних - румунку Міхаелу Бузарнеску і британку Хезер Вотсон – 6:4, 3:6, 10:8. На супер-тайбрейку дніпрянки поступалися 4:8, але виграли 6 розіграшів поспіль.

Примітно, у фіналі сестри Кіченок зустрінуться з лідерами посіву - тайваньсько-чеським дуетом Чжан/Пешке.

Додамо також, цьогоріч Людмила Кіченок виступала у фіналі парних змагань у Хобарті, а Надія – в Страсбурзі.

Як повідомляв УНН, юнацька збірна України виграла зональний етап тенісного Літнього кубка Європи.

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