Сестри Кіченок пробилися до фіналу турніру WTA в США

У півфінальному матчі українки, посіяні під третім номером, у впертій боротьбі обіграли других сіяних - румунку Міхаелу Бузарнеску і британку Хезер Вотсон – 6:4, 3:6, 10:8. На супер-тайбрейку дніпрянки поступалися 4:8, але виграли 6 розіграшів поспіль.



Примітно, у фіналі сестри Кіченок зустрінуться з лідерами посіву - тайваньсько-чеським дуетом Чжан/Пешке.



Додамо також, цьогоріч Людмила Кіченок виступала у фіналі парних змагань у Хобарті, а Надія – в Страсбурзі.



Як повідомляв УНН, юнацька збірна України виграла зональний етап тенісного Літнього кубка Європи.