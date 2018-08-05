Сестры Киченок пробились в финал турнира WTA в США

В полуфинальном матче украинки, посеянные под третьим номером, в упорной борьбе обыграли вторых сеяных - румынку Михаэлу Бузарнеску и британку Хизер Уотсон - 6:4, 3:6, 10:8. На супер-тайбрейке днепрянки уступали 4:8, но выиграли 6 розыгрышей подряд.



Примечательно, в финале сестры Киченок встретятся с лидерами посева - тайваньско-чешским дуэтом Чжан/Пешке.



Добавим также, в этом году Людмила Киченок выступала в финале парных соревнований в Хобарте, а Надежда - в Страсбурге.



Как сообщал УНН, юношеская сборная Украины выиграла зональный этап теннисного Летнего кубка Европы.