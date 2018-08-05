Сестры Киченок пробились в финал турнира WTA в США
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Украинские теннисистки Людмила Киченок и Надежда Киченок поборются за парный титул на турнире категории WTA Premier с призовым фондом 799 тыс. долл. - "Mubadala Silicon Valley Classic" в Сан-Хосе, информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В полуфинальном матче украинки, посеянные под третьим номером, в упорной борьбе обыграли вторых сеяных - румынку Михаэлу Бузарнеску и британку Хизер Уотсон - 6:4, 3:6, 10:8. На супер-тайбрейке днепрянки уступали 4:8, но выиграли 6 розыгрышей подряд.
Примечательно, в финале сестры Киченок встретятся с лидерами посева - тайваньско-чешским дуэтом Чжан/Пешке.
Добавим также, в этом году Людмила Киченок выступала в финале парных соревнований в Хобарте, а Надежда - в Страсбурге.
Как сообщал УНН, юношеская сборная Украины выиграла зональный этап теннисного Летнего кубка Европы.