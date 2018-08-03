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Юнацька збірна України виграла зональний етап тенісного Літнього кубка Європи

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. У фінальному матчі зонального турніру Літнього кубку Європи з тенісу серед дівчат віком до 16 років в групі D, який проходить в тенісному клубі "Софія-Стар" в Рівному, українки святкували перемогу над ровесницями з Латвії, повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України та ФТУ.

Любові Костенко знадобилося майже дві години, щоб обіграти Патрицию Шпак (7:5, 1:6, 6:3), а Дарина Лопатецька перемогла чемпіонку Європи в категорії U-16 Каміллу Бартон - 6:3, 6:1. Таким чином, Україна святкувала перемогу у командній зустрічі з рахунком 2:0.

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Раніше наші тенісистки гарантували собі вихід до фінальної частини Літнього кубка Європи, яка є відбором на юніорський Кубок Федерації.

Додамо, що даний турнір пройде 6-8 серпня в Будапешті. Крім України і Латвії в ньому виступлять Росія, Словаччина, Білорусь, Німеччина, Румунія та Іспанія.

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