Юношеская сборная Украины выиграла зональный этап теннисного Летнего кубка Европы

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31111 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 95247 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121466 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129170 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167823 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152865 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140698 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130398 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180336 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Юношеская сборная Украины выиграла зональный этап теннисного Летнего кубка Европы

Юношеская сборная Украины выиграла зональный этап теннисного Летнего кубка Европы

Киев  •  УНН

 • 8178 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В финальном матче зонального турнира Летнего кубка Европы по теннису среди девушек до 16 лет в группе D, который проходит в теннисном клубе "София-Стар" в Ровно, украинки праздновали победу над сверстницами из Латвии, сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины и ФТУ.

Любви Костенко понадобилось почти 2 часа, чтобы обыграть Патрицию Шпак (7:5, 1:6, 6:3), а Дарья Лопатецкая победила чемпионку Европы в категории U-16 Камиллу Бартон - 6:3, 6:1. Таким образом, Украина праздновала победу в командной встрече со счетом 2:0.

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Ранее наши теннисистки гарантировали себе выход в финальную часть Летнего кубка Европы, что является отбором на юниорский Кубок Федерации.

Добавим, что данный турнир пройдет 6-8 августа в Будапеште. Кроме Украины и Латвии в нем выступят Россия, Словакия, Беларусь, Германия, Румыния и Испания.

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