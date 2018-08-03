Юношеская сборная Украины выиграла зональный этап теннисного Летнего кубка Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В финальном матче зонального турнира Летнего кубка Европы по теннису среди девушек до 16 лет в группе D, который проходит в теннисном клубе "София-Стар" в Ровно, украинки праздновали победу над сверстницами из Латвии, сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины и ФТУ.
Любви Костенко понадобилось почти 2 часа, чтобы обыграть Патрицию Шпак (7:5, 1:6, 6:3), а Дарья Лопатецкая победила чемпионку Европы в категории U-16 Камиллу Бартон - 6:3, 6:1. Таким образом, Украина праздновала победу в командной встрече со счетом 2:0.
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Ранее наши теннисистки гарантировали себе выход в финальную часть Летнего кубка Европы, что является отбором на юниорский Кубок Федерации.
Добавим, что данный турнир пройдет 6-8 августа в Будапеште. Кроме Украины и Латвии в нем выступят Россия, Словакия, Беларусь, Германия, Румыния и Испания.