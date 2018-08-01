П'ятеро українських тенісистів зіграють у кваліфікації US Open

У чоловічій сітці поведуть боротьбу за основу Сергій Стаховський та Ілля Марченко, в жіночій - Марта Костюк, Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька.

Киянин Стаховський стартуватиме в Нью-Йорку вже в 14-й раз поспіль і другий рік поспіль в кваліфікації. У минулому році українець поступився у фінальному раунді відбору, а його найкращий результат на американському "мейджорі" - третє коло в 2011 і 2015 роках.

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Марченко використовував захищений рейтинг, щоб потрапити в кваліфікацію US Open. Для Марченко це дев'ятий старт в Нью-Йорку. У 2016 році він пройшов тут до четвертого кола, що стало його кращим виступом на турнірах Великого Шолома.

16-річна Марта Костюк вперше зіграє на дорослому US Open. У минулому році вона виграла тут юніорський парний турнір разом з сербкою Ольгою Данилович.

Калініна стартуватиме на Відкритому чемпіонаті США в четвертий раз поспіль. У минулому сезоні вона вперше подолала стартовий раунд кваліфікації і поки це кращий її результат на кортах US Open. Завацька в Нью-Йорку дебютує на турнірах Великого Шолома.

Зауважимо, що в жіночій заявці в кваліфікацію Відкритого чемпіонату США значаться дворазова фіналістка турніру білоруска Вікторія Азаренко і чемпіонка сезону-2004 росіянка Світлана Кузнєцова.