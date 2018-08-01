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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 24340 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Пятеро украинских теннисистов сыграют в квалификации US Open

Пятеро украинских теннисистов сыграют в квалификации US Open

Киев  •  УНН

 • 8566 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Украину в отборочном теннисном турнире одних из самых престижных соревнований мирового первенства US Open представят пять теннисистов, передает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

В мужской сетке поведут борьбу за основу Сергей Стаховский и Илья Марченко, в женской - Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

Киевлянин Стаховский стартует в Нью-Йорке уже в 14-й раз подряд и второй год подряд в квалификации. В прошлом году украинец уступил в финальном раунде отбора, а его лучший результат на американском "мейджоре" - третий круг в 2011 и 2015 годах.

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Марченко использовал защищенный рейтинг, чтобы попасть в квалификацию US Open. Для Марченко это девятый старт в Нью-Йорке. В 2016 году он прошел здесь в четвертый круг, что стало его лучшим выступлением на турнирах Большого Шлема.

16-летняя Марта Костюк впервые сыграет на взрослом US Open. В прошлом году она выиграла здесь юниорский парный турнир вместе с сербкой Ольгой Данилович.

Калинина стартует на Открытом чемпионате США в четвертый раз подряд. В прошлом сезоне она впервые преодолела стартовый раунд квалификации и пока это лучший ее результат на кортах US Open. Завацкая в Нью-Йорке дебютирует на турнирах Большого Шлема.

Отметим, что в женской заявке в квалификации Открытого чемпионата США числятся двукратная финалистка турнира белоруска Виктория Азаренко и чемпионка сезона-2004 россиянка Светлана Кузнецова.

Украинские Национальные Новости

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