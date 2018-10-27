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Сестри Кіченок потрапили до малого Підсумкового турніру WTA

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Організатори Підсумкового турніру WTA в Китаї назвали шість пар тенісисток, які будуть боротися за останній великий парний титул в сезоні, повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.

До шістки дуетів потрапив і український у складі сестер Людмили та Надії Кіченок.

Інші пари виглядають так:

Міхаела Бузернеску/Алісія Росольска (Румунія/Польща)

Макото Ніномія/Мію Като (Японія)

Лідія Морозова/Суко Аояма (Білорусь/Японія)

Цзян Синьюй/Ян Чжаосюань (Китай)

Сюнь Фаньін/Тан Цянхуей (Китай).

Відзначимо, що українки в четвертий раз в цьому році зіграють в парі: в лютому сестри виступили на турнірі WTA в Тайбеї і вирішальному матчі в протистоянні з Австралією у Другій Світовій групі Кубка Федерації, а в серпні стали фіналістками “Прем’єра” в Сан-Хосе.

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