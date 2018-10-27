Сестри Кіченок потрапили до малого Підсумкового турніру WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Організатори Підсумкового турніру WTA в Китаї назвали шість пар тенісисток, які будуть боротися за останній великий парний титул в сезоні, повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
До шістки дуетів потрапив і український у складі сестер Людмили та Надії Кіченок.
Інші пари виглядають так:
Міхаела Бузернеску/Алісія Росольска (Румунія/Польща)
Макото Ніномія/Мію Като (Японія)
Лідія Морозова/Суко Аояма (Білорусь/Японія)
Цзян Синьюй/Ян Чжаосюань (Китай)
Сюнь Фаньін/Тан Цянхуей (Китай).
Відзначимо, що українки в четвертий раз в цьому році зіграють в парі: в лютому сестри виступили на турнірі WTA в Тайбеї і вирішальному матчі в протистоянні з Австралією у Другій Світовій групі Кубка Федерації, а в серпні стали фіналістками “Прем’єра” в Сан-Хосе.