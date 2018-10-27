Сестры Киченок попали в малый Итоговый турнир WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Организаторы Итогового турнира WTA в Китае назвали шесть пар теннисисток, которые будут бороться за последний большой парный титул в сезоне, сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.
В шестерку дуэтов попал и украинский в составе сестер Людмилы и Надежды Киченок.
Другие пары выглядят так:
Михаэла Бузернеску/Алисия Росольска (Румыния/Польша)
Макото Ниномия/Мию Като (Япония)
Лидия Морозова/Сука Аояма (Беларусь/Япония)
Цзян Синьюй/Ян Чжаосюаня (Китай)
Сюнь Фаньин/Тан Цянхуей (Китай).
Отметим, что украинки в четвертый раз в этом году сыграют в паре: в феврале сестры выступили на турнире WTA в Тайбэе и решающем матче в противостоянии с Австралией во Второй Мировой группе Кубка Федерации, а в августе стали финалистками “Премьера” в Сан- Хосе.