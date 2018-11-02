Сестры Киченок стали финалистками малого Итогового турнира WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок вышли в финал парных соревнований на Итоговом турнире WTA Elite Trophy, который проходит в Чжухае (Китай), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Во втором матче украинском, посеянные под третьим номером, обыграли японский дуэт Като/Ниномия (2) — 6:4, 1:6, 10:7.
Получив вторую победу в группе, сестры Киченок обеспечили себе первое место в “Bougainvillea Group”, и вышли в финал турнира.
Стоит отметить, что в другой группе победитель еще не определился.
Как ранее информировал УНН, украинская теннисистка Элина Свитолина в обнародованном 29 октября рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) поднялась на три позиции и стала четвертой ракеткой мира.