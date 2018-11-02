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Сестри Кіченок стали фіналістками малого Підсумкового турніру WTA

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок вийшли у фінал парних змагань на Підсумковому турнірі WTA Elite Trophy, що триває в Чжухаї (Китай), повідомляє УНН із посиланням на Тенісний портал України.

У другому матчі українки, посіяні під третім номером, обіграли японський дует Като/Ніномія (2) — 6:4, 1:6, 10:7.

Здобувши другу перемогу в групі, сестри Кіченок забезпечили собі перше місце в “Bougainvillea Group”, і вийшли у фінал турніру.

Варто відзначити, що в іншій групі переможець ще не визначився.

Як раніше інформував УНН, українська тенісистка Еліна Світоліна в оприлюдненому 29 жовтня рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) піднялася на три позиції і стала четвертою ракеткою світу.

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