Сестры Киченок пробились во второй круг соревнований по теннису WTA в Майами
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Украинские ведущие теннисистки парного разряда Людмила и Надежда Киченок успешно начинали свое выступление на турнире WTA Premier Mandatory в Майами (США), информирует УНН со ссылкой на WTA.
Наши землячки в трех сетах вышли победительницами из противостояния против Аманды Анисимовой и Элисон Риск (США) — 6:3, 2:6, 10:4
Во втором раунде украинскую пару ожидает поединок с шестыми сеяными, Самантой Стосур (Австралия) и Чжан Шуай (Китай).
Примечательно, что австралийско-китайский дуэт соперниц сестер Киченок в этом году выиграл Открытый чемпионат Австралии.