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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сестры Киченок пробились во второй круг соревнований по теннису WTA в Майами

Киев • УНН

 • 9463 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Украинские ведущие теннисистки парного разряда Людмила и Надежда Киченок успешно начинали свое выступление на турнире WTA Premier Mandatory в Майами (США), информирует УНН со ссылкой на WTA.

Сестры Киченок пробились во второй круг соревнований по теннису WTA в Майами

Наши землячки в трех сетах вышли победительницами из противостояния против Аманды Анисимовой и Элисон Риск (США) — 6:3, 2:6, 10:4

Во втором раунде украинскую пару ожидает поединок с шестыми сеяными, Самантой Стосур (Австралия) и Чжан Шуай (Китай).

Примечательно, что австралийско-китайский дуэт соперниц сестер Киченок в этом году выиграл Открытый чемпионат Австралии.

Украинские Национальные Новости

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