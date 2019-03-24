Сестры Киченок пробились во второй круг соревнований по теннису WTA в Майами

Наши землячки в трех сетах вышли победительницами из противостояния против Аманды Анисимовой и Элисон Риск (США) — 6:3, 2:6, 10:4

Во втором раунде украинскую пару ожидает поединок с шестыми сеяными, Самантой Стосур (Австралия) и Чжан Шуай (Китай).

Примечательно, что австралийско-китайский дуэт соперниц сестер Киченок в этом году выиграл Открытый чемпионат Австралии.