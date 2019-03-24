Сестри Кіченок пробилися до другого кола змагань з тенісу WTA у Маямі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Українські провідні тенісистки парного розряду Людмила та Надія Кіченок успішно починали свій виступ на турнірі WTA Premier Mandatory в Маямі (США), інформує УНН з посиланням на WTA.
Наші землячки в трьох сетах вийшли переможницями із протистояння проти Аманди Анісімової і Елісон Ріск (США) — 6:3, 2:6, 10:4
У другому раунді на українську пару очікує поєдинок з шостими сіяними, Самантою Стосур (Австралія) і Чжан Шуай (Китай).
Примітно, що австралійсько-китайський дует суперниць сестер Кіченок в цьому році виграв Відкритий чемпіонат Австралії.