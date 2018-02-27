Сестра опровергла информацию об исчезновении Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Сестра заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан опровергла информацию об исчезновении брата из колонии. Соответствующую информацию она обнародовала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"По информации надежного источника, Олег находится в том же месте, в ИК-8 в Лабытнанги. Выяснилось, что в письме был неправильно указан год рождения. Такая отмазка, конечно, можно подумать, у них там часто Сенцовы Олеги. Ну, такое, урок нам на будущее", - говорится в сообщении.
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Напомним, 27 февраля сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что Сенцова нет в колонии в городе Лабытнанги, где его удерживали в последнее время.