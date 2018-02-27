Сестра спростувала інформацію про зникнення Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Сестра ув’язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова Наталя Каплан спростувала інформацію про зникнення брата з колонії. Відповідну інформацію вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“За інформацією надійного джерела, Олег знаходиться у тому ж місці, у ВК-8 в Лабитнангі. З’ясувалося, що в листі було неправильно вказано рік народження. Така собі відмазка, звичайно, можна подумати, у них там часто-густо Сенцови Олеги Геннадійовичі. Ну, таке, урок нам на майбутнє”, — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, 27 лютого сестра режисера Наталія Каплан повідомила, що Сенцова немає в колонії у місті Лабитнангі, де його утримували останнім часом.