Сестра Сенцова впервые встретилась с ним в колонии

"Я была на свидании с Олегом Сенцов, проговорили мы с ним два часа. Это было краткосрочное свидание, Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг", - сообщила Каплан.



По ее словам, состояние здоровья Сенцова нестабильное, прекращать голодовку он не собирается.



"Вчера ему было очень плохо, сегодня - нормально. На свидание он пришел сам. Состояние ухудшается к вечеру. Говорит, что ему сейчас гораздо легче. Самый тяжелый период - первые три недели голодания. Сейчас ему ставят капельницы. Без них он бы уже не выжил. Прекращать голодовку он не собирается. Сказал, что пойдет до конца и верит в победу. Настроен оптимистично, верит, что не просто так и верит в победу", - заявила Каплан.



Каплан рассказала Сенцову об акциях в его поддержку и о том, что другие политзаключенные также объявили голодовку.



"Он очень благодарен, что так много действий вокруг его имени, что люди не опускают руки и продолжают бороться. Но вместе с тем, он очень разочарован, что очень мало внимания другим политзаключенным и считает, что если освободят его одного, это будет полный провал", - отметила она.



Украинский режиссер обратился к тем, кто хочет его посетить, с просьбой посетить других политзаключенных.



"В частности, он просит Денисову, независимых врачей, которые пытались к нему приехать, консулов, владыку Климента, чтобы они приезжали к другим политзаключенным, чтобы о них никто не забывал", - добавила его сестра.



Напомним, тридцать депутатов парламента Чешской Республики написали письмо правительству Российской Федерации, в котором призвали освободить заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова и еще более 60 граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах.