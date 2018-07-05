Сестра Сенцова вперше зустрілася з ним в колонії

"Я була на побаченні з Олегом Сенцовим, проговорили ми з ним дві години. Це було короткострокове побачення, Олег зараз важить 75 кг при зрості 190 см, за час голодування він втратив 15 кг", - повідомила Каплан.



За її словами, стан здоров'я Сенцова нестабільний, припиняти голодування він не збирається.



"Вчора йому було дуже погано, сьогодні - нормально. На побачення він прийшов сам. Стан погіршується до вечора. Каже, що йому зараз набагато легше. Найважчий період - перші три тижні голодування. Зараз йому ставлять крапельниці. Без них він би вже не вижив. Припиняти голодування він не збирається. Сказав, що піде до кінця і вірить в перемогу. Налаштований оптимістично, вірить, що не просто так і вірить в перемогу", - заявила Каплан.



Каплан розповіла Сенцову про акції в його підтримку і про те, що інші політв'язні також оголосили голодування.



"Він дуже вдячний, що так багато дій навколо його імені, що люди не опускають руки і продовжують боротися. Але разом з тим, він дуже розчарований, що дуже мало уваги іншим політв'язням і вважає, що якщо звільнять його одного, це буде повний провал", - зазначила вона.



Український режисер звернувся до тих, хто хоче його відвідати, з проханням відвідати інших політв'язнів.



"Зокрема, він просить Денисову, незалежних лікарів, які намагалися до нього приїхати, консулів, владику Климента, щоб вони приїжджали до інших політв'язням, щоб про них ніхто не забував", - додала його сестра.



Нагадаємо, тридцять депутатів парламенту Чеської Республіки написали лист уряду Російської Федерації, в якому закликали звільнити ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова і ще понад 60 громадян України, які перебувають в російських в'язницях.