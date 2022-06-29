Серьезная атмосфера: в Иране рассказали о ходе переговоров с США по возобновлению ядерной программы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Министерство иностранных дел Ирана заявило, что косвенные переговоры между Тегераном и Вашингтоном о возобновлении ядерной программы в столице Катара при посредничестве ЕС, проходят в «серьезной» атмосфере, опровергнув слухи о том, что они закончились. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Ранее иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim сообщило, что переговоры в Дохе завершились безрезультатно.
"Двухдневные переговоры еще не завершены, и сегодня позже главный переговорщик Ирана по ядерной программе и посланник ЕС Энрике Мора встретятся снова, - заявил официальный представитель министерства Насер Канани, сообщают иранские государственные СМИ. - Переговоры продолжаются в серьезной и деловой атмосфере".
Переговоры начались во вторник с участием Мора, иранского представителя Али Багери Кани и специального посланника Вашингтона из Ирана Робом Малли. Они пытаются выйти из многомесячного тупика, который остановил переговоры в Вене о возобновлении пакта 2015 года. США настаивали на своем предложенном проекте текста в Вене, исключающем любые гарантии экономических выгод Ирана.
Дополнение
Тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из договора в 2018 году и снова ввел разрушительные санкции против экономики Ирана. Через год Тегеран отреагировал на это, постепенно нарушая ядерные ограничения соглашения.
Более 11 месяцев переговоров между Тегераном и великими государствами о возобновлении ядерного соглашения зашли в тупик в марте, главным образом из-за того, что Тегеран настаивал на том, чтобы Вашингтон исключил Корпус стражей исламской революции (КСИР), его элитные силы безопасности со списка иностранных террористических организаций США (ИТО).