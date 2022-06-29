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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Серйозна атмосфера: в Ірані розповіли про хід переговори зі США щодо відновлення ядерної програми

Серйозна атмосфера: в Ірані розповіли про хід переговори зі США щодо відновлення ядерної програми

Київ • УНН

 • 165877 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що непрямі переговори між Тегераном і Вашингтоном про відновлення ядерної програми у столиці Катару за посередництва ЄС, відбуваються в «серйозній» атмосфері, спростувавши чутки про те, що вони закінчилися. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Раніше іранське напівофіційне інформаційне агентство Tasnim повідомило, що переговори в Досі завершилися безрезультатно.

"Дводенні переговори ще не завершені, і сьогодні пізніше головний переговорник Ірану з ядерної програми і посланець ЄС Енріке Мора зустрінуться знову, - заявив офіційний представник міністерства Насер Канані, повідомляють іранські державні ЗМІ. - Переговори продовжуються у серйозній та діловій атмосфері".

Переговори розпочалися у вівторок за участю Мора, іранського представника Алі Багері Кані та спеціального посланника Вашингтона з Ірану Робом Маллі. Вони намагаються вийти з багатомісячного глухого кута, який зупинив переговори у Відні про відновлення пакту 2015 року. США наполягали на своєму запропонованому проекті тексту у Відні, який виключає будь-які гарантії економічних вигод Ірану.

Доповнення

Тодішній президент США Дональд Трамп вийшов із договору у 2018 році і знову ввів руйнівні санкції проти економіки Ірану. Через рік Тегеран відреагував на це, поступово порушуючи ядерні обмеження угоди.

Понад 11 місяців переговорів між Тегераном і великими державами про відновлення ядерної угоди зайшли в глухий кут у березні, головним чином через те, що Тегеран наполягав на тому, щоб Вашингтон виключив Корпус вартових ісламської революції (КСІР), його елітні сили безпеки зі списку іноземних терористичних організацій США (ІТО).

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