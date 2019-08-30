Сервис YouTube Premium станет бесплатным

Как отмечает издание, в компании признали, что для того, чтобы окупить отдельный сервис YouTube Premium будет достаточно доходов от рекламы, которая будет идти среди видеороликов. Таким образом, по подсчетам аналитиков, только в прошлом году видеосервис получил 15 млрд долларов доходов от рекламы.

Отмечается, что бесплатными будут только новые шоу. Видео, которые уже находятся в архивах YouTube Premium, останутся за платными через обязательства компании по уже заключенным контрактам.

Как вывод, отмечают в издании, YouTube отказался от модели, которой пользуются Netflix, Apple, Disney и другие стримингови сервисы.

Напомним, YouTube запустил в Украине собственный музыкальный приложение.