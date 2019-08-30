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6 марта, 17:12 • 125244 просмотра

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Сервис YouTube Premium станет бесплатным

Сервис YouTube Premium станет бесплатным

Киев  •  УНН

 • 14593 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Компания Google, которой принадлежит видеоплатформа YouTube, отказалась платной подписки на оригинальные шоу в рамках проекта Youtube Premium. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Как отмечает издание, в компании признали, что для того, чтобы окупить отдельный сервис YouTube Premium будет достаточно доходов от рекламы, которая будет идти среди видеороликов. Таким образом, по подсчетам аналитиков, только в прошлом году видеосервис получил 15 млрд долларов доходов от рекламы.

Отмечается, что бесплатными будут только новые шоу. Видео, которые уже находятся в архивах YouTube Premium, останутся за платными через обязательства компании по уже заключенным контрактам.

Как вывод, отмечают в издании, YouTube отказался от модели, которой пользуются Netflix, Apple, Disney и другие стримингови сервисы.

Напомним, YouTube запустил в Украине собственный музыкальный приложение.

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