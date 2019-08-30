Сервис YouTube Premium станет бесплатным
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Компания Google, которой принадлежит видеоплатформа YouTube, отказалась платной подписки на оригинальные шоу в рамках проекта Youtube Premium. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.
Как отмечает издание, в компании признали, что для того, чтобы окупить отдельный сервис YouTube Premium будет достаточно доходов от рекламы, которая будет идти среди видеороликов. Таким образом, по подсчетам аналитиков, только в прошлом году видеосервис получил 15 млрд долларов доходов от рекламы.
Отмечается, что бесплатными будут только новые шоу. Видео, которые уже находятся в архивах YouTube Premium, останутся за платными через обязательства компании по уже заключенным контрактам.
Как вывод, отмечают в издании, YouTube отказался от модели, которой пользуются Netflix, Apple, Disney и другие стримингови сервисы.
Напомним, YouTube запустил в Украине собственный музыкальный приложение.