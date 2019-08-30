Сервіс YouTube Premium стане безкоштовним
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Компанія Google, якій належить відеоплатформа YouTube, відмовилася платної підписки на оригінальні шоу в рамках проекту Youtube Premium. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.
Як зазначає видання, у компанії визнали, що для того, щоб окупити окремий сервіс YouTube Premium буде достатньо доходів від реклами, яка буде йти посеред відеороликів. Таким чином, за підрахунками аналітиків, тільки минулого року відеосервіс отримав 15 млрд доларів доходів від реклами.
Зазначається, що безкоштовними будуть лише нові шоу. Відео, які вже знаходяться в архівах YouTube Premium, залишаться за платними через зобов'язання компанії по вже укладеним контрактам.
Як висновок, зазначають у виданні, YouTube відмовився від моделі, якою користуються Netflix, Apple, Disney та інші стримінгові сервіси.
Нагадаємо, YouTube запустив в Україні власний музичний додаток.