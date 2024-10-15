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Сертификация "Укрэнерго" не влияет на импорт электроэнергии - Секретариат Энергетического Сообщества

Сертификация "Укрэнерго" не влияет на импорт электроэнергии - Секретариат Энергетического Сообщества

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 16:14  •  4085 просмотра

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Секретариат Энергетического Сообщества опроверг информацию об угрозе импорта электроэнергии из-за сертификации "Укрэнерго". НКРЭКУ подтвердила отсутствие оснований для приостановления сертификации и импорта.

Сертификация НЭК «Укрэнерго» не влияет на импорт электроэнергии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НКРЭКУ. 

 «Секретариат Энергетического Сообщества отреагировал на распространенную 14 октября 2024 года в СМИ информацию об угрозе импорта электрической энергии в Украину в связи с возможной потерей системным оператором НЭК „Укрэнерго“ сертификации и сделал такое заявление, которое предоставляется здесь в украинском переводе», - говорится в заявлении. 

Сообщается, что сертификация «Укрэнерго» как независимого оператора системы передачи (TSO) началась еще до начала войны для приведения управления в соответствие со стандартами ЕС.

 Отмечается, что заявления о том, что этот процесс повлияет на способность Украины импортировать электроэнергию зимой, являются ошибочными. Импорт энергоресурсов остается критически важным для обеспечения стабильного энергоснабжения, особенно во время зимнего периода, когда наличие электроэнергии жизненно необходимо для поддержания основных потребностей населения.

 «Мы сожалеем, что внутреннее письмо Секретариата Энергетического Сообщества, адресованное НКРЭКУ, было использовано для распространения таких ложных утверждений. Наш главный приоритет - обеспечение энергетической устойчивости Украины путем увеличения импорта электроэнергии и восстановления инфраструктуры»,  - говорится в заявлении. 

Дополнение

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уверяет, что нет никаких оснований для приостановления сертификации НЭК «Укрэнерго» как независимого оператора системы передачи (ОСП) и вместе с тем, угрозы для импорта электроэнергии. 

Ранее

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в колонке для СМИ отметил, что отмена сертификации НЭК «Укрэнерго» угрожает осуществлению импорта э/э.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика