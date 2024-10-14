У НКРЕКП запевняють, що підстав для зупинення сертифікації "Укренерго" та імпорту електроенергії немає
Київ • УНН
НКРЕКП запевняє, що немає підстав для зупинення сертифікації НЕК "Укренерго" як незалежного оператора системи передачі. Комісія спростовує інформацію про загрозу імпорту електроенергії, називаючи її маніпуляцією.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) запевняє, що немає жодних підстав для зупинення сертифікації НЕК "Укренерго" як незалежного оператора системи передачі (ОСП) і. разом з тим, загрози для імпорту електроенергії, передає УНН.
"... станом на сьогодні жодних підстав для зупинки сертифікації оператора системи передачі або неможливості використання транскордонних перетоків для залучення імпорту електроенергії немає", - йдеться у повідомленні НКРЕКП.
Додамо
У НКРЕКП додали, що 9 жовтня 2024 року отримали лист Директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артура Лорковскі, в якому наголошується на необхідності збереження відповідності українського оператора системи передачі НЕК "Укренерго" вимогам щодо відокремлення Директиви (ЄС) від 05 червня 2019 року № 2019/944 про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії, адаптованої та прийнятої ("Директива про електроенергію").
"Секретаріат Енергетичного Співтовариства інформує НКРЕКП, зокрема, про необхідність доформування Наглядової ради оператора. Слід зазначити, що всі необхідні для цього процедури вже відбуваються у встановлені строки та у визначеному порядку", - зазначено у повідомленні.
Будь-яка інформація у ЗМІ щодо загрози імпорту електроенергії є відвертою маніпуляцією напередодні опалювального сезону з метою дестабілізації суспільства, наголосили у НКРЕКП.
Раніше
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у колонці для ЗМІ зазначив, що скасування сертифікації НЕК "Укренерго" загрожує здійсненню імпорту е/е.