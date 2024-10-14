В НКРЭКУ уверяют, что оснований для остановки сертификации "Укрэнерго" и импорта электроэнергии нет
Киев • УНН
НКРЭКУ уверяет, что нет оснований для приостановления сертификации НЭК "Укрэнерго" как независимого оператора системы передачи. Комиссия опровергает информацию об угрозе импорта электроэнергии, называя ее манипуляцией.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уверяет, что нет никаких оснований для остановки сертификации НЭК "Укрэнерго" как независимого оператора системы передачи (ОСП) и, вместе с тем, угрозы для импорта электроэнергии, передает УНН.
"... по состоянию на сегодня никаких оснований для остановки сертификации оператора системы передачи или невозможности использования трансграничных перетоков для привлечения импорта электроэнергии нет", - говорится в сообщении НКРЭКУ.
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В НКРЭКУ добавили, что 9 октября 2024 года получили письмо Директора Секретариата Энергетического Сообщества Артура Лорковски, в котором отмечается необходимость сохранения соответствия украинского оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" требованиям по отделению Директивы (ЕС) от 05 июня 2019 года № 2019/944 об общих правилах внутреннего рынка электроэнергии, адаптированной и принятой ("Директива об электроэнергии").
"Секретариат Энергетического Сообщества информирует НКРЭКУ, в частности, о необходимости доформирования Наблюдательного совета оператора. Следует отметить, что все необходимые для этого процедуры уже происходят в установленные сроки и в определенном порядке", - говорится в сообщении.
Любая информация в СМИ об угрозе импорта электроэнергии является откровенной манипуляцией накануне отопительного сезона с целью дестабилизации общества, отметили в НКРЭКУ.
Ранее
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в колонке для СМИ отметил, что отмена сертификации НЭК "Укрэнерго" угрожает осуществлению импорта э/э.