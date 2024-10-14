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В НКРЭКУ уверяют, что оснований для остановки сертификации "Укрэнерго" и импорта электроэнергии нет

В НКРЭКУ уверяют, что оснований для остановки сертификации "Укрэнерго" и импорта электроэнергии нет

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 18:46  •  4536 просмотра

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НКРЭКУ уверяет, что нет оснований для приостановления сертификации НЭК "Укрэнерго" как независимого оператора системы передачи. Комиссия опровергает информацию об угрозе импорта электроэнергии, называя ее манипуляцией.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уверяет, что нет никаких оснований для остановки сертификации НЭК "Укрэнерго" как независимого оператора системы передачи (ОСП) и, вместе с тем, угрозы для импорта электроэнергии, передает УНН.

"... по состоянию на сегодня никаких оснований для остановки сертификации оператора системы передачи или невозможности использования трансграничных перетоков для привлечения импорта электроэнергии нет", - говорится в сообщении НКРЭКУ.

Добавим

В НКРЭКУ добавили, что 9 октября 2024 года получили письмо Директора Секретариата Энергетического Сообщества Артура Лорковски, в котором отмечается необходимость сохранения соответствия украинского оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" требованиям по отделению Директивы (ЕС) от 05 июня 2019 года № 2019/944 об общих правилах внутреннего рынка электроэнергии, адаптированной и принятой ("Директива об электроэнергии").

"Секретариат Энергетического Сообщества информирует НКРЭКУ, в частности, о необходимости доформирования Наблюдательного совета оператора. Следует отметить, что все необходимые для этого процедуры уже происходят в установленные сроки и в определенном порядке", - говорится в сообщении.

Любая информация в СМИ об угрозе импорта электроэнергии является откровенной манипуляцией накануне отопительного сезона с целью дестабилизации общества, отметили в НКРЭКУ.

Ранее

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в колонке для СМИ отметил, что отмена сертификации НЭК "Укрэнерго" угрожает осуществлению импорта э/э.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика