Сертифікація "Укренерго" не впливає на імпорт електроенергії – Секретаріат Енергетичного Співтовариства
Київ • УНН
Секретаріат Енергетичного Співтовариства спростував інформацію про загрозу імпорту електроенергії через сертифікацію "Укренерго". НКРЕКП підтвердила відсутність підстав для зупинення сертифікації та імпорту.
Сертифікація НЕК "Укренерго" не впливає на імпорт електроенергії. Про це УНН повідомляє з посиланням на НКРЕКП.
"Секретаріат Енергетичного Співтовариства відреагував на поширену 14 жовтня 2024 року у ЗМІ інформацію про загрозу імпорту електричної енергії в Україну у зв’язку з можливою втратою системним оператором НЕК "Укренерго" сертифікації та зробив таку заяву, яка надається тут в українському перекладі", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що сертифікація "Укренерго" як незалежного оператора системи передачі (TSO) розпочалася ще до початку війни для приведення управління у відповідність до стандартів ЄС.
Зазначається, що заяви про те, що цей процес вплине на здатність України імпортувати електроенергію взимку, є хибними. Імпорт енергоресурсів залишається критично важливим для забезпечення стабільного енергопостачання, особливо під час зимового періоду, коли наявність електроенергії життєво необхідна для підтримки основних потреб населення.
"Ми шкодуємо, що внутрішній лист Секретаріату Енергетичного Співтовариства, адресований НКРЕКП, був використаний для поширення таких помилкових тверджень. Наш головний пріоритет — забезпечення енергетичної стійкості України шляхом збільшення імпорту електроенергії та відновлення інфраструктури", - йдеться в заяві.
Доповнення
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) запевняє, що немає жодних підстав для зупинення сертифікації НЕК "Укренерго" як незалежного оператора системи передачі (ОСП) і разом з тим, загрози для імпорту електроенергії.
Раніше
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у колонці для ЗМІ зазначив, що скасування сертифікації НЕК "Укренерго" загрожує здійсненню імпорту е/е.