В этом году метеорологическое лето в Киеве наступило на две недели позже.
Август установил в Киеве три температурных рекорда
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В этом году в течение августа в Киеве зафиксировали три температурных рекорда. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, информирует УНН.
Детали
По данным наблюдений, среднемесячная температура воздуха в августе в Киеве равнялась +22,3°С, что на 1,9°С выше климатической нормы.
"В течение месяца было зафиксировано три температурных рекорда, он стал девятым самым теплым в столице за 142 года наблюдений", – говорится в сообщении.
Холоднее всего в Киеве было 31 августа, когда минимальная температура опустилась до +16,1°С, а теплее всего – 24 августа, когда максимальная температура после полудня выросла до +33,1°С.
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