Август установил в Киеве три температурных рекорда

Детали

По данным наблюдений, среднемесячная температура воздуха в августе в Киеве равнялась +22,3°С, что на 1,9°С выше климатической нормы.

"В течение месяца было зафиксировано три температурных рекорда, он стал девятым самым теплым в столице за 142 года наблюдений", – говорится в сообщении.

Холоднее всего в Киеве было 31 августа, когда минимальная температура опустилась до +16,1°С, а теплее всего – 24 августа, когда максимальная температура после полудня выросла до +33,1°С.

Напомним