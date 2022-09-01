Серпень встановив у Києві три температурні рекорди

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За даними спостережень, середньомісячна температура повітря у серпні в Києві дорівнювала +22,3°С, що на 1,9°С вище за кліматичну норму.

"Впродовж місяця було зафіксовано три температурні рекорди, він став дев’ятим найтеплішим у столиці за 142 роки спостережень", – ідеться у повідомленні.

Найхолодніше у Києві було 31 серпня, коли мінімальна температура опустилася до +16,1°С, а найтепліше – 24 серпня, коли максимальна температура після полудня зросла до +33,1°С.

Нагадаємо

Цього року метеорологічне літо в Києві настало на два тижні пізніше.