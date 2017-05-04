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Серия взрывов прогремела в Испании на химзаводе

Киев • УНН

 • 7260 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Испании в городе Арганда-дель-Рей, недалеко от Мадрида, прогремела серия взрывов на химическом заводе Requimsa, передает УНН со ссылкой на ElMundo.

Серия взрывов прогремела в Испании на химзаводе

Сообщается, что за неотложной медицинской помощью обратились три человека с серьезными травмами, четыре - с травмами средней тяжести и еще восемь с незначительными ранениями.

Также отмечается, что информации о погибших в результате чрезвычайного происшествия нет.

На данный момент Гражданская гвардия эвакуирует людей в районе 500 метров от места взрыва. Для ликвидации последствий взрыва задействованы 11 спасательных экипажей.

В отделе пожарной охраны сообщают, что дым очень токсичен. Причина взрыва до сих пор неизвестна. В то же время отмечается, что взрыву предшествовал пожар.

Как сообщал УНН, взрыв произошел в угольной шахте на северо-западе Ирана, в результате взрыва погибли 35 человек.

Украинские Национальные Новости

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