Серия взрывов прогремела в Испании на химзаводе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Испании в городе Арганда-дель-Рей, недалеко от Мадрида, прогремела серия взрывов на химическом заводе Requimsa, передает УНН со ссылкой на ElMundo.
Сообщается, что за неотложной медицинской помощью обратились три человека с серьезными травмами, четыре - с травмами средней тяжести и еще восемь с незначительными ранениями.
Также отмечается, что информации о погибших в результате чрезвычайного происшествия нет.
На данный момент Гражданская гвардия эвакуирует людей в районе 500 метров от места взрыва. Для ликвидации последствий взрыва задействованы 11 спасательных экипажей.
В отделе пожарной охраны сообщают, что дым очень токсичен. Причина взрыва до сих пор неизвестна. В то же время отмечается, что взрыву предшествовал пожар.
Как сообщал УНН, взрыв произошел в угольной шахте на северо-западе Ирана, в результате взрыва погибли 35 человек.