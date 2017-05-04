Серія вибухів прогриміла в Іспанії на хімзаводі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В Іспанії в місті Арганда-дель-Рей, недалеко від Мадрида, прогриміла серія вибухів на хімічному заводі Requimsa, передає УНН з посиланням на ElMundo.
Повідомляється, що за невідкладною медичною допомогою звернулися три людини з серйозними травмами, чотири - з травмами середньої тяжкості і ще вісім з незначними пораненнями.
Також зазначається, щоінформації про загиблих в результаті надзвичайної події немає.
На даний момент Цивільна гвардія евакуює людей в районі 500 метрів від місця вибуху. Для ліквідації наслідків вибуху задіяні 11 рятувальних екіпажів.
У відділі пожежної охорони повідомляють, що дим дуже токсичний. Причина вибуху досі невідома. Водночас відзначається, що вибухам передувала пожежа.
Як повідомляв УНН, вибух стався у вугільній шахті на північному заході Ірану, внаслідок вибуху загинули 35 осіб.