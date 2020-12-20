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"Серия А": "Аталанта" Малиновского разгромила "Рому"

Киев • УНН

 • 18488 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В центральном матче 13 тура “Серии А” команда украинца Руслана Малиновского одержала волевую разгромную победу над римской “Ромой” — 4:1, передает корреспондент УНН.

"Серия А": "Аталанта" Малиновского разгромила "Рому"

Отметим, что украинец вышел в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте россиянином Алексеем Миранчуком.

О поединке, то уже на 3-й минуте римляне вышли вперед — на передачу экс-игрока “Шахтера” Генриха Мхитаряна отозвался босниец Эдин Джеко.

Правда, во втором тайме подопечные Джан Пьеро Гасперини коренным образом изменили расстановку сил на поле. Сначала Дуван Сапата на 59-й минуте выровнял “чашу весов”. На 70-й минуте немец Робин Госенс вывел хозяев вперед, а через два оборота минутной стрелки колумбиец Лукас Муриель увеличил преимущество бергамасков. Ну а в завершение, лучший игрок матча Йосип Иличич, до двух ассистов, добавил в свой актив ещё и гол — 4:1 — победа “Аталанты”, которая помогла команде Малиновского подняться на седьмое место первенства.

Отметим, что сегодня лидер “Серии А” “Милан” одержал выездную победу над “Сассуоло” — 2:1. В этом поединке португалец Рафаэль Леау отличился через 6,2 секунды после стартового свистка, что стало рекордом чемпионата.

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Украинские Национальные Новости

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