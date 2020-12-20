Рекорд "Серії А": португалець Леау забив найшвидший гол в історії чемпіонату

Сьогодні, у межах 13 туру, 21-річний нападник відзначився через 6,2 секунди після стартового свистка.

Додамо, що це допомогло “Мілану” перемогти “Сассуоло” з рахунком 2:1 та продовжити перебувати на першій сходинці чемпіонату.

Нагадаємо, вчора дубль Кріштіану Роналду допоміг "Ювентусу" здолати “Парму” з рахунком 4:0.