Дубль Роналду приніс "Ювентусу" розгромний виграш в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У матчі 13-го туру чемпіонату Італії з футболу “Ювентус” обіграв “Парму” з рахунком 4:0, повідомляє УНН.
Дубль у складі переможців оформив Кріштіану Роналду. Також відзначилися Кулусевскі та Мората.
Зазначимо, що за статистичними даними в активі Роналду вже 33 голи в чемпіонаті Італії в 2020 році. Португалець став першим гравцем з 1961-го, хто забив мінімум 33 голи в Серії А за календарний рік.
Крім того, Роналду лідирує в поточному сезоні в гонці бомбардирів Серії А з 12 голами в активі.
Додамо, з 27 очками туринці вийшли на третю сходинку.