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Дубль Роналду приніс "Ювентусу" розгромний виграш в Серії А

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. У матчі 13-го туру чемпіонату Італії з футболу “Ювентус” обіграв “Парму” з рахунком 4:0, повідомляє УНН.

Дубль Роналду приніс "Ювентусу" розгромний виграш в Серії А

Дубль у складі переможців оформив Кріштіану Роналду. Також відзначилися Кулусевскі та Мората.

Зазначимо, що за статистичними даними в активі Роналду вже 33 голи в чемпіонаті Італії в 2020 році. Португалець став першим гравцем з 1961-го, хто забив мінімум 33 голи в Серії А за календарний рік.

Крім того, Роналду лідирує в поточному сезоні в гонці бомбардирів Серії А з 12 голами в активі.

Додамо, з 27 очками туринці вийшли на третю сходинку.

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