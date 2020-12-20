Дубль Роналду приніс "Ювентусу" розгромний виграш в Серії А

Дубль у складі переможців оформив Кріштіану Роналду. Також відзначилися Кулусевскі та Мората.

Зазначимо, що за статистичними даними в активі Роналду вже 33 голи в чемпіонаті Італії в 2020 році. Португалець став першим гравцем з 1961-го, хто забив мінімум 33 голи в Серії А за календарний рік.

Крім того, Роналду лідирує в поточному сезоні в гонці бомбардирів Серії А з 12 голами в активі.

Додамо, з 27 очками туринці вийшли на третю сходинку.